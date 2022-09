Danny (49) kreeg hartstilstand op fiets, vrienden John en Daan redden zijn leven: ‘Ik dacht: het is over’

,,We reden de hele dag bij elkaar zo ook tijdens de laatste ronde van de Westlandse Ride zondagnacht op 22 mei”, zegt Daan van Balen. ,,De afgesproken snelheid van tussen 28 en 30 kilometer werd lichtelijk overschreden, omdat het hartstikke lekker ging reden we tussen 32 en 33 kilometer per uur.”



Voor Danny (49), een van de dertien wielervrienden van ‘Squadra Tutto Gas’, ging het iets te hard zodat hij zich liet afzakken. ,,Ik had een drukke periode achter de rug”, weet Danny Voogt. ,,Ik had weinig kunnen trainen omdat ik een verbouwing had gedaan.”