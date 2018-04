Darter Van Gerwen over NOS-blooper: 'Blijf van me lintje af'

Van Gerwen werd vandaag door de gemeente Heusden benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau, reden voor het NOS-journaal om hem te noemen in het overzicht van BN'ers die een lintje kregen. De foto die erbij werd getoond was inderdaad van een kale darter. Maar de pijltjesgooier op die foto was niet 'Mighty Mike', zoals Van Gerwens bijnaam luidt, maar de Engelsman Rob Cross.



Van Gerwen kon er wel om lachen. Op Twitter reageerde hij met 'Lol, hij heeft me wereldbeker al afgepakt, van me lintje blijft hij af'. Cross (die als bijnaam Voltage heeft, vanwege zijn voormalige werk als elektricien) won in januari het PDC World Darts Championship, de titel die Van Gerwen een jaar eerder nog in de wacht sleepte.