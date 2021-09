Dat de coronapas er komt is ook een beetje een nederlaag

Even met de assistente van de huisarts gebeld. Met enige schroom. Je wilt de zieken niet in de weg lopen. Maar we zijn bijna drie maanden voorbij mijn tweede vaccinatie en zoals wel vaker checkte ik op MijnRIVM of die daar al aangekomen is. Niet. Dus nu belde ik toch maar weer eens naar de bron. ‘Het komt echt goed’, vertelde de assistente. Ze waren me vergeten, maar nu was het doorgegeven. Nog een paar dagen misschien, maar dan...

Het wordt tijd. Want vanavond kondigt De Jonge aan dat we alleen nog maar theaters, restaurants, de bioscoop en het café mogen bezoeken met een coronapas: de digitale QR-code op mijn telefoon, die aangeeft dat ik twee keer ingeënt ben.

Zo’n code had ik nog steeds niet, omdat alleen mijn eerste vaccinatie bij het RIVM geregistreerd stond. Ik loop al maanden met mijn gele boekje te zwaaien als ze ergens om mijn vaccinatiegraad vragen. Daar heb ik met mijn mooiste doktershandschrift ingeschreven dat het echt is gebeurd.

Toch maak ik me over mezelf geen zorgen. Ik ben een super huiselijk type en vertrouw erop dat het uiteindelijk wel goedkomt. Maar ik hoor in gesprekken met vrienden en collega’s al dat hun (oude) ouders niet eens over smartphones beschikken, die zo’n code kunnen tonen. ‘Dan print je ’m toch uit’, brengen wakkere types in. Nee! Ten eerste worden printjes vaak niet geaccepteerd en ten tweede overschatten mensen de digitale ontwikkeling van een boel Nederlanders.

Maar dat is natuurlijk niet het enige dat in te brengen is tegen de coronapas. Ik vind het oprecht lastig om er een eenduidige mening over te hebben. Gebeurt niet vaak, maar dit is zo’n onderwerp waar ik zowel de voors als de tegens begrijp en onderschrijf. Dat het land weer open gaat: fijn. De 1,5 metersamenleving voorbij: ja, graag! Maar de invoering van de coronapas? Ze geeft een veilig gevoel, zeker. Maar dat-ie er komt is ook een beetje een nederlaag. We zouden op generlei wijze mensen dwingen zich te vaccineren. De pas is geen dwangmiddel, maar wel een flink obstakel voor ongevaccineerden om zich nog in het maatschappelijk verkeer te begeven. Invoering mag logisch lijken, maar het is een stevige stap naar een tweedeling tussen gevaccineerden en niet-gevaccineerden. Dat gaat een spanning opleveren die we niet zouden moeten willen.

