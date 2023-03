Dat hij die taart kreeg was een van de mooiste momenten van zijn leven, vooral omdat ik voor hém had gekozen

Minister wil dat altijd tweede begeleider meekijkt in kinderop­vang: desnoods groepen sluiten bij personeels­te­kort

Minister van Sociale Zaken Karien van Gennip wil vasthouden aan de regel dat er in de kinderopvang altijd iemand meekijkt of meeluistert met de pedagogisch medewerker. Kinderopvanglocaties moeten in het uiterste geval groepen sluiten als zij zich niet aan dit vierogenprincipe kunnen houden. Het personeelstekort in de sector mag geen excuus zijn.