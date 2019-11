Dat Kim werkt als escortdame, vindt Duncan alleen maar opwindend

,,Al vrij snel nadat we iets met elkaar kregen, heb ik Duncan verteld dat ik biseksueel ben. Gelukkig bleek hij een pittig randje te hebben. Hij vond het geen probleem als ik seks met vrouwen had, maar dan wel graag met hem erbij. Dat vonden we allebei fantastisch, net als seks met andere stellen. Dat doen we dan ook regelmatig. Jaloezie speelt niet mee, we vinden het sexy om elkaar bezig te zien met een ander.