Dat mis ik: gewoon een beetje ouwehoeren bij het biljart

frank in quarantaine

Journalist Frank Poorthuis blijft thuis. Frank zit in de risicogroep. Verslag van dag 340.

Ik kan heel goed in een lockdown leven, heb ik gemerkt. Dat komt waarschijnlijk omdat ik al ouder ben en van nature niet zo’n uitgaander. Zelfs een avondklok doet me niks. Vervelend. Het is vooral de gedachte dat je de straat niet op mag, die een beetje claustrofobisch maakt, maar verder?

Maar weet u wat ik mis? Dat een vriend appt: ‘Ben je thuis? Ik ben in de stad. Zullen we even biljarten?’ Ha! zeker. Ik veeg alle nette plannen van de avond van tafel en spreek ergens in de stad met hem af. Ik trek m’n jas aan, kus m’n vrouw gedag en een kwartier later stap ik lekker koukleumend dat café binnen. Hij zit al aan de bar met een biertje en een borrel en een voor mij. ‘Niet te snel’, zeg ik met een glimlach. ‘Ik moet morgenochtend weer werken’. We drinken wat en ouwehoerend en bijpratend verleggen we na een uurtje ons terrein naar een van de weinige gelegenheden in de stad waar nog een gewoon oudemannenbiljart staat en leggen we aan.

Na drie kwartier sta ik met een keu in de hand vergenoegd toe te kijken hoe hij net als in de rest van ons leven nipt van mij verliest en bestel met een simpel handgebaar naar de bar nog eens bij. En ouwehoeren blijven we, over onze vrouwen, de kinderen, oude vrienden, ons werk en hoe die dingen zich steeds een beetje anders tot elkaar gaan verhouden naarmate we ouder worden.

Om een uur ‘s nachts bereiken we schuifelend over de gladde straten mijn huis en pakken nog een absoluut onverantwoord afzakkertje aan mijn eettafel, want hij kan blijven slapen en we draaien op stevig volume Bruce Springsteen en Neil Young. Maar wat maakt het uit. Dan zeg ik: ik moet nu echt gaan slapen, ik heb straks alweer een vergadering. We gaan naar onze bedden en ik besef dat ik de volgende morgen een houten kop zal hebben, maar ik kijk er glimlachend naar uit. Want wat overheerst is dat ik even los was en een goede vriend heb gezien.

Ik verwijt het niemand, ik sluit me niet bij de ontkenners of de gekkies aan, ik ga niet protesteren tegen de avondklok, ik ga niet gek stemmen op 21 maart. Maar dat, dat mis ik gewoon heel erg.

