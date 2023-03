Dataroof GGD kan Staat duur komen te staan: stichting eist bij rechter in totaal 3 miljard euro

ICAM zegt dat er in totaal 6,5 miljoen mensen de dupe van de gegevensdiefstal kunnen zijn geworden. Bij de meesten is het niet duidelijk of hun gegevens daadwerkelijk zijn gestolen, maar had dit wel kunnen gebeuren. Voor hen eist de stichting 500 euro schadevergoeding per persoon. Volgens de GGD’en zijn er ongeveer 1250 mensen van wie zeker is dat hun gegevens zijn geroofd. Zij zouden daar 1500 euro schadevergoeding voor moeten krijgen, vindt Stichting ICAM. Als de eis volledig wordt toegewezen, zou het bedrag van de schadevergoeding uitkomen op zo’n 3 miljard euro.