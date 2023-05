David (32) is uitbehandeld, maar kan geen afscheid nemen van zoontje (1): ‘Hij heeft zijn vader nodig’

Gelo (12) was kapot van zijn vaders dood, tot Giovanni van Bronck­horst in zijn leven kwam

Hij was er kapot van. Voor Gelo (12) sloeg het overlijden van zijn vader toen hij 6 was in als een bom. ,,Drie jaar heb ik bij een therapeut gelopen”, vertelt hij over de donkerste dagen in zijn nog prille bestaan. ,,Nu ben ik okay.” En dat heeft hij mede te danken aan Giovanni van Bronckhorst.