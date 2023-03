De 27 duiven die Juliette moest wegdoen hebben een nieuw thuis gevonden: ‘Ik mis ze wel hoor’

Ex-vriend Jeremy (51) opgepakt voor dood Sylvia uit Apeldoorn

De politie verdenkt ex-vriend Jeremy van E. (51) van betrokkenheid bij de dood van Sylvia Steunenberg uit Apeldoorn. Dat bevestigen bronnen aan de Stentor. De man uit Uithoorn is vanochtend opgepakt in Rhenen. Het lichaam van Steunenberg werd donderdag gevonden in een bos bij Wenum-Wiesel, net buiten Apeldoorn.