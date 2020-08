De 75ste Nationale Indië Herdenking net zo gedenkwaardig in tijd van corona

De jaarlijkse Nationale Herdenking 15 augustus 1945 bij het Indisch monument in Den Haag had groter en diverser moeten zijn dan ooit, ware het niet dat covid-19 de zaak veranderde. In plaats van de verwachte drieduizend personen kunnen 75 genodigden aanwezig zijn. De herdenking is wel live via tv te volgen.

Dit artikel is onderdeel van onze bijlage die morgen online verschijnt. Hier vind je alle verhalen over 75 jaar na de beëindiging van de Tweede Wereldoorlog in Azië.

Koning Willem-Alexander is dit jaar één van de kransleggers, net als premier Mark Rutte. Hij zal spreken over zijn familiebanden met Nederlands-Indië. Ook spreekt Aarnout Loudon, die als kind geïnterneerd was en onlangs ontdekte hoe zijn vader aan zijn einde kwam: op zee, onderweg naar de beruchte Pakan-Baroe-spoorweg op Sumatra. Er wordt gezongen door Dinand Woesthoff en de 14-jarige Yosina, winnaar van The Voice Kids 2018 en deels van Papoea komaf. De dochter van een Molukse KNIL-militair legt de krans voor militaire slachtoffers. Een Chinees-Indonesische dame legt de krans voor de burgerslachtoffers. En een Joods-Indische vrouw legt de ‘drie-generatie-krans’.

De NOS verzorgt op de avond van 15 augustus het tv-programma Van Jakarta naar Rotterdam, over ‘repatriëring en aankomst in Nederland’. Direct na de capitulatie van Japan in 1945 vertrekken schepen met Indische Nederlanders naar Nederland, waar ze aankomen in Amsterdam en Rotterdam. De massale terugkeer gaat door tijdens de dekolonisatieoorlog - die in 1949 leidt tot de onafhankelijkheid van Indonesië - tot aan 1969. Presentator Winfried Baijens spreekt met gasten van verschillende generaties Indische Nederlanders. Hoe heeft de eerste generatie de beginjaren in Nederland ondervonden? En hoe gaan volgende generaties om met hun familiegeschiedenis? Wat weten Nederlanders anno 2020 van de gezamenlijke Indisch-Nederlandse geschiedenis en wat zouden we moeten weten?