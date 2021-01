De aanpak van de pandemie is belangrijk, maar mag niet gebruikt worden als bliksemafleider

vsn Nu al ruzie in partij van Willem Engel: ‘Niet op de kieslijst? Ik weet van niets’

18:30 Willem Engel van actiegroep Viruswaarheid is niet langer kandidaat-Kamerlid voor de coronakritische partij Vrij en Sociaal Nederland (VSN), laat oprichter en partijleider Bas Filippini weten. In de partij is ruzie ontstaan over zijn kandidatuur. Engel reageert zeer verbaasd aan de telefoon en eist dat Filippini zijn uitspraken intrekt. ,,Niet meer op de kieslijst? Jij weet meer dan ik!”