De acht rollen van een superouder: de Obama’s gingen je voor

Interview Elise Schaap: Op vakantie vroeg een Portugese caissière: ‘Are you Danielle?’

9:00 Na jaren in de luwte te hebben geacteerd, is Elise Schaap (37) dankzij ‘De TV Kantine’ en ‘Undercover’ definitief doorgebroken. Deze week ontving ze een Televizier-Ster voor beste actrice. Volgende week gaat de romantische komedie Wat is dan liefde in première, waarin ze een hoofdrol speelt. ,,Ik houd van personages die hun tragiek proberen te maskeren.’’