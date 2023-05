De Ajax-vrouwen mogen niet juichen want de mannen stelden teleur

Toeristen lachen om blowverbod in Amsterdam: ‘Wij hebben die regel al gebroken’

Blowen in de Amsterdamse binnenstad is vanaf vandaag taboe. Wie het toch doet, riskeert 100 euro boete. Maar in straten waar het verbod geldt, wordt vooral hard gelachen om de nieuwe maatregel. ,,Wie gaat dat handhaven dan?’’, klinkt het cynisch.