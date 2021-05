De Alternatieve Vierdaagse gaat in de herhaling

De Alternatieve Vierdaagse haalt het bij lange na niet bij de officiële editie, beaamt de directeur van Koninklijke Wandelbond Nederland (KWBN). Daar verschijnen elk jaar 45.000 Vierdaagse-deelnemers aan de start in Nijmegen, het gaat om het grootste meerdaagse wandelevenement ter wereld en ook de feestelijke stemming is niet te evenaren.

Paul Sanders, de directeur-bestuurder van KWBN, vindt het jammer dat het weer niet kan doorgaan vanwege de pandemie maar toch is hij wat blij met de alternatieve versie die dit jaar van 20 tot en met 23 juli plaatsvindt. ,,We hebben vorig jaar gemerkt dat mensen er ongelooflijk enthousiast over zijn over en dat we hiermee een grote groep bereiken.”