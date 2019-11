De autoloze zondag: leuk, maar ook haalbaar?

Spoeddebat Bijleveld biedt excuus aan om verkeerd informeren Kamer rond bombarde­ment Irak

20:10 De Tweede Kamer heeft tijdens een spoeddebat harde kritiek op minister Ank Bijleveld van Defensie geuit. De CDA-bewindsvrouw had eerder openheid van zaken moeten geven over burgerslachtoffers bij een Nederlandse luchtaanval in Irak in 2015. De Kamer werd daarover eerder onjuist geïnformeerd. Bijleveld bood daar haar ‘oprechte excuses’ voor aan.