De bilvergroting: razend populair, maar het kan vreselijk aflopen

Kreeft en champagne voor voorzitter Franse parlement, op kosten van de staat

18:25 In Frankrijk is grote ophef ontstaan over beschuldigingen dat de voorzitter van het parlement zich te buiten is gegaan aan luxueuze diners met vrienden en familie, op kosten van de staat. Bij de etentjes lagen gouden lepels op tafel en er werd gedronken uit kristallen glazen, aldus de nieuwswebsite Mediapart.