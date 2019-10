De boerderij in Ruinerwold: wat weten we en wie is wie?

Josef B. Een 58-jarige meubelbewerker. Werkte onder meer aan meubels en aan jachten. Stond bij collega-ondernemers bekend als een absolute vakman. Groeide met vier broers en zussen op op een boerderij in Waldhausen im Strudengau, zo’n 150 kilometer ten westen van Wenen. Verhuisde een aantal keer, trok bij een tante in en kwam in aanraking met de Moon-sekte. Kreeg twee dochters (een tweeling) met een Aziatische vrouw die hij in de sekte ontmoette. Het echtpaar kwam via de sekte in contact met Gerrit-Jan van D. en zijn vrouw. Josef ging vanaf eind jaren ‘90 regelmatig naar Nederland, en woonde er ook op verschillende plekken. In 2010 liet hij zich uitschrijven in Oostenrijk en streek hij neer in de boerderij aan de Buitenhuizerweg in Ruinerwold.