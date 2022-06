De bootjes worden heus wel verhuurd in Giethoorn, maar de toeristen uit Azië blijven nog weg

,,Do you know how to steer the boat?”, vraagt Michiel Schuttelaar van TwentySeven aan een Oost-Europese toerist. Of ze weet hoe ze de fluisterboot bedient. Haar antwoord is weifelend, dus stelt Schuttelaar dat hij geen boten meer beschikbaar heeft. Hij kan het zich permitteren, want op een warme dag als deze zaterdag zijn bijna alle bootjes de hele dag op het Gieterse water.