De bultrugwalvis herontdekt Noordzee na eeuwen afwezigheid

Voor de Nederlandse kust is een bultrugwalvis gespot. 18 oktober is de eerste keer dat mensen het volwassen exemplaar van een afstandje zagen en daarna liet hij zich nog wat vaker zien. Momenteel is hij veel te zien in de Noordzee tussen Camperduin en het kustplaatsje Petten.

Dat er weer bultrugwalvissen in de Noordzee gespot worden is vrij nieuw. Pas sinds deze eeuw laat het beest zich weer bijna jaarlijks zien. Daarvoor werd er voor het laatst een melding van een walvis in Hollandse wateren gedaan in 1775. Dat meldt Ecomare op haar website.



De bultrug die er nu zwemt, redt zich prima volgens SOS Dolfijn. Directeur Annemarie van den Berg stelt dat het dier normaal zwemgedrag vertoont en aan het jagen is. Het beest, van zo’n 10 á 15 meter lang, jaagt op krill (kleine garnalen) en sprot (kleine haringen).

Verschillende oorzaken

Dat de walvis zich sinds lange tijd weer laat zien kan verschillende oorzaken hebben. Zo is bekend dat het voedsel voor de het grote zeedier rond de polen aan het opraken is en ze dus in andere wateren naar eten zoeken. De beesten zwemmen in de zomer naar de polen, om daar van koeler water te genieten. In de winter vertrekken ze naar de tropen om te paren.

Volledig scherm Een bultrug in 2017 in de Noordzee. © ADN Beeldredactie Tekst gaat verder onder de foto.

Een andere oorzaak kan zijn dat sinds 1980 de jacht op bultruggen aan banden is gelegd en er hierdoor meer exemplaren van de walvis zijn. Alleen Noorwegen, Japan en IJsland jagen nog op het dier.



Daarnaast zijn bultruggen avontuurlijke beesten die niet alleen graag in diepere wateren zwemmen, maar ook het ondiepe water van de Nederlandse Noordzee graag ontdekken.



En dat doen ze sinds het jaar 2000 steeds vaker. Het begon in 2003 met een dode walvis in de monding van de Nieuwe Waterweg. In 2007 zwom er een zo dichtbij de zeedijk in Den Helder, dat die dijk vol stond met walvisspotters. Ook in 2009 werd er een gespot dichtbij Texel, die aan het jagen was op haring. Sinds 2011 wordt er bijna jaarlijks een bultrug gezien. Ze hebben de Noordzee na eeuwen dus weer herontdekt.

Bekijk onze nieuwsvideo’s in onderstaande playlist: