De burgemeester van Staphorst is een een bangige wezel die voor zijn eigen positie vreest en daarom niet het goede doet

Burgemeesters zijn over het algemeen saaie mensen. Als er een conflict is, klein of groot, kiezen zij voor het fatsoenlijke en betamelijke, meestal met het cliché: ‘Ik sta boven alle partijen en ik ben er voor iedere inwoner’.



In Staphorst stelt burgemeester Jan ten Kate zich iets anders op. De gemeente in de kop van Overijssel, Bijbels van karakter, heeft momenteel te kampen met veel coronabesmettingen en de vaccinatiegraad is er laag.



Als we naar alle prognoses voor de herfst en de winter kijken, laat het zich raden dat het dorp binnen een paar weken één grote brandhaard gaat worden.