De diversiteitspropaganda lijkt helemaal losgezongen van de realiteit

In Het Parool, het Amsterdamse sufferdje, verscheen een opiniestuk van Sayonara Stutgard, die omstandig betoogt dat er onvoldoende diversiteit in de literaire wereld is. De uitgever en dichter beweert dat ‘de poortwachters’ in het boekenvak obstructie plegen: ze zouden alleen investeren in zaken die ze kennen. Vanaf het moment dat ik zelf debuteerde, ruim vijf jaar geleden, keren dit soort geluiden terug, vaak met de boosaardige suggestie dat literaire agenten en toonaangevende fondsen geen interesse hebben in zwarte dan wel allochtone schrijvers.