De dodelijkste psychiatrische aandoening en onze oplossing is dwang en fixatie?

Te midden van het polariserende gekrakeel in ons landje, gebeuren er ook andere, minstens even afschuwelijke en schandelijke dingen waar niemand de straat voor op gaat. Ik wil het niet hebben over boeren die met lijkkisten door de stad scheuren, galgen voor provinciehuizen hangen, Jesse Klavers moeder - die twee jaar geleden overleed - voor hoer uitmaken, met hun tractoren deuren forceren en hekken omverrijden en daarmee levens in gevaar brengen, of de klopjacht op een gezin dat jarenlang afgezonderd leefde in afwachting van het einde der tijden.