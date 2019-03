De engeltjes van Rinke Terpstra waren op, daar in die Utrechtse tram

Rinke Terpstra (49) had altijd een engeltje op zijn schouder. Behalve maandagochtend in de Utrechtse tram. Zijn ouders en broer vertellen over de schietpartij.

Het was maandag, net na vijven, toen de telefoon bij Watze Terpstra (82) en Hilly Terpstra-Jongsma (80) in het Overijsselse Gramsbergen overging. De krieltjes stonden te pruttelen. Hilly zette het aanstaande maal op zacht en nam op. Het was hun schoondochter. Ze had heel slecht nieuws, snikte ze. ,,Rinke leeft niet meer.’’ Hilly kon niet anders dan heel hard huilen. ,,De tram?’’, vroeg ze plots. Inderdaad, hun zoon bleek een van de drie slachtoffers die was omgekomen bij de schietpartij in de Utrechtse tram. ,,Ik weet niet waarom ik het vroeg. Ik dacht het opeens’’, aldus Hilly in een interview met de Leeuwarder Courant.

Zo’n ingeving had Hilly al eens eerder toen Rinke een klein jongetje was, ze op Curaçao woonden en het dak van hun huis werd vervangen. Ze had hem uit zijn ledikantje gehaald en luttele seconden later zakte er een pak met dakpannen door het dak. Het plofte precies op het hoofd-einde van het bedje.

Smederij

Zij en Watze zijn Friezen. Hilly werd geboren in Haulerwijk en groeide op in Surhuisterveen. Watze kwam in Leeuwarden ter wereld, maar verhuisde naar Augustinusga toen zijn vader daar een smederij begon. Eens per maand wonen Watze en Hilly daar een kerkdienst bij. Samen vestigden ze zich in Bovensmilde. Watze was tien jaar leraar aan de lts. In Bovensmilde kregen ze achtereenvolgens Jeanet, Thea, Bauke en Rinke. Irene kwam vijf jaar na hem, in 1974, ter wereld. De Terpstra’s waren toen weer terug van Curaçao, waar Watze lesgaf aan de bedrijfsschool van Shell. Ze woonden inmiddels in Woudenberg.

Het gesprek vindt soms in het Fries, maar grotendeels in het Nederlands plaats. Tegen elkaar spreken Watze en Hilly Fries, hun kinderen leerden ze Nederlands. ,,Daar hebben ze meer aan’’, legt Watze uit. Op een kastje in hun woonkamer hebben ze een altaartje gemaakt. De foto van Rinke wordt geflankeerd door een kaars en een gebroken tak. ,,Teken van een geknakt leven’’, legt Rinkes broer Bauke (54) uit. ,,Dat heeft mijn moeder bedacht.’’

Onheilsbericht

Nu hadden ze geen vijf kinderen meer, maar vier, bracht Watze uit toen hem het onheilsbericht bereikte. Maar zo voelde Hilly het niet. ,,We hebben er vier en een in ons hart’’, corrigeerde ze. Ze wilden Rinke meteen zien. Schoonzoon Wessel reed Watze, Hilly en Bauke naar Utrecht. Maar daar lag Rinke al niet meer. Hij was in Amersfoort, voor een scan. En moest daarna naar het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) in Rijswijk voor onderzoek. ,,Ik vond het vreselijk dat er zo met hem gezeuld werd. En dat het zo lang duurde voordat we bij hem konden zijn.’’

Mooie woorden worden voor de doodgeschoten Rinke Terpstra op een boom in Utrecht bevestigd. 'Het doet zo'n pijn, maar Rinke zal altijd in onze gedachten zijn.'

Pas donderdag zagen ze Rinke weer, toen hij thuis in Utrecht opgebaard lag. ,,Het was Rinke en het was hem niet’’, vonden zijn ouders. Met de hele familie bezochten ze die dag de plek waar het drama zich voltrok. Dat is niet bij de veel gefotografeerde boom, maar iets verderop, leggen ze uit. Ze spraken een man, die de schietpartij vanuit zijn kantoor had gezien. Toen ze een televisieploeg van RTL ontwaarden, maakten de Terpstra’s zich uit de voeten.

En ze bezochten voetbalclub Desto, waar Rinke de teams van zijn drie kinderen trainde. Rinke was heel sportief, vertelt Bauke. Zo schaatste hij twee Elfstedentochten. Illegaal, met een niet van echt te onderscheiden vervalste startkaart. En dat terwijl zijn schoonvader uit Weidum ijsmeester was. Ook zeilde, voetbalde en tenniste hij graag. ,,Rinke was goed in alle sporten’’, zegt Watze.

Hij was lief, sociaal en had nooit ruzie. ,,Dat woord kende hij niet eens’’, zegt Hilly. En hij had altijd geluk. Het leek of er een engeltje op zijn schouder zat. Hij belandde eens in een wak, kwam terecht in een gierput, kreeg een tak dwars door zijn oog, maar het liep altijd goed af.

Binnengebracht

Tot maandagochtend. Toen zijn vrouw het nieuws hoorde, belde ze Rinke. Hij nam niet op. Nee, hij was niet op zijn werk. Ook niet in de garage, waar hij de auto zou ophalen. Ja, hij was net binnengebracht, hoorde ze toen ze navraag deed bij het ziekenhuis.

Rinke is dood door toedoen van een gek, een crimineel, ja, hoe moeten ze Gökmen Tanis anders noemen. Rinkes moeder wijst op de handgeschreven brief van minister van Justitie en Veiligheid Ferd Grapperhaus, die erin zijn deelneming betuigt. Hij had zich die moeite kunnen besparen, vindt ze.

,,De rechtsstaat deugt niet’’, zegt Watze. ,,Hij had nooit vrijgelaten mogen worden’’, zegt Bauke over de man met het lange strafblad. Die kwam op vrije voeten nadat hij eind februari had beloofd mee te zullen werken aan een persoonlijkheidsonderzoek. Het gewelddadige einde contrasteert met het karakter van Rinke. ,,Dat juist hij op zo’n manier aan zijn einde is gekomen, is niet te verteren’’, aldus Bauke.