De epidemie krimpt, maar gaat het hard genoeg?

Coronavirus LIVE | Maatregel keert terug: weer 1,5 meter afstand tussen leerlingen middelbare school

18:04 Leerlingen op middelbare scholen moeten onderling weer 1,5 meter afstand gaan houden. Dat maakt het kabinet vanavond bekend, bevestigen ingewijden na berichtgeving van de NOS. Volgens een ingewijde is de maatregel nu geen probleem voor scholen, omdat in het voortgezet onderwijs alleen examenklassen les krijgen. Er is daarom voldoende ruimte op scholen om de klassen te splitsen, klinkt het. Ook vandaag volgen we alle ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog. Het nieuws van de afgelopen dagen lees je hier terug.