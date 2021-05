De gevechten tussen Joden en Arabische moslims worden gebruikt om ongebreideld antisemitisme te etaleren

Rutger heeft 200 planten in zijn woning staan: ‘Het is toch wel een uit de hand gelopen hobby’

15 mei Een uit de hand gelopen hobby? Dat is het zeker, zegt Rutger van Outheusden. In zijn woning, een kleine jungle, staan zeker 200 planten. In volle bloei. ,,Als er een nieuw blad verschijnt geeft me dat een voldaan gevoel.”