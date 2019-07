De giftige retoriek over migranten is een regeringspartij onwaardig

Een week geleden roeptoeterde VVD-kamerlid Jeroen van Wijngaarden in de Telegraaf dat zijn partij het redden van migranten uit zee strafbaar wilde stellen. Wanhopige vluchtelingen op gammele bootjes redden? Nee hoor, dat moeten we niet willen. Laat ze maar verdrinken, want anders krijg je een boete van de VVD.



En over die boete was Van Wijngaarden ook vrij concreet: maximaal vier jaar cel of een boete van 83.000 euro voor eenieder die zijn medemenselijkheid laat spreken.