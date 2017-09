De Graafschap in beker op bezoek bij Kozakken Boys

Agil Etemadi verdedigt dinsdagavond (19.45 uur) het doel van De Graafschap in het KNVB-bekerduel bij tweededivisionist Kozakken Boys. Trainer Henk de Jong gunt de tweede doelman zijn speelminuten in het bekertoernooi.



Etemadi maakte een prima indruk tijdens de voorbereiding, maar verloor bij de Doetinchemse eerstedivisionist de concurrentiestrijd van Filip Bednarek. ,,Agil is een uitstekende keeper en moet ook zijn minuten maken. Het zou niet goed zijn om hem in zulke wedstrijden niet op te stellen'', zei De Jong maandag.



De trainer houdt tegen het Werkendamse Kozakken Boys, dat onder leiding van oud-prof Danny Buijs momenteel elfde staat in de tweede divisie, verder grotendeels vast aan zijn basisteam van vrijdag tegen Jong FC Utrecht (1-4 zege). De Jong: ,,We nemen de beker hartstikke serieus, het kan de club veel opleveren. Financieel is het ook interessant om verder te komen in het toernooi. Maar we zullen aan de bak moeten.''



De Graafschap werd afgelopen seizoen in de eerste ronde uitgeschakeld door Heerenveen. De Friese eredivisionist maakte pas in de verlenging het verschil (5-1). Een jaar eerder was Ajax (2-0) het eindstation voor de Superboeren.