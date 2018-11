De Graafschap nodigt geweigerde Guus (10) uit voor duel met PSV: ‘Positieve afsluiter’

Guus was dinsdag samen met vader Peter, een vriendje en diens pa naar Londen gereisd voor het duel tussen Tottenham Hotspur en PSV. Eenmaal aangekomen bij het Wembley Stadion, werd het viertal de toegang tot de wedstrijd ontzegd: een Engelse suppoost liet Guus niet binnen, omdat hij een PSV-shirt droeg. En dus zat er niets anders op dan het duel in een bar te kijken.

Lees ook Ook vader PSV-keeper Zoet en John van den Heuvel Wembley uitgezet Lees meer

,,Toen we na de wedstrijd terugliepen naar hotel, kreeg ik al een appje van een vriend over het artikel van het Eindhovens Dagblad”, vertelt vader Peter. Een ware mediastorm volgde. ,,Guus vond het geweldig. Daarna zijn we gaan slapen. Toen we de volgende morgen wakker werden, had ik tien gemiste oproepen. Dat zorgde ervoor dat het verdriet bij Guus snel was verdwenen.”

‘Positieve afsluiter’

Ook bij De Graafschap, de aankomende tegenstander van PSV in de eredivisie, kregen ze lucht van de situatie. Voorzitter Martin Mos besloot gelijk in actie te komen en bood de familie Dansen via een videoboodschap vier tickets aan voor de ontmoeting met PSV. ,,Heel leuk, we zijn vereerd met de uitnodiging”, stelt vader Peter. ,,Al wil ik andere clubs niet tekort doen. Zo boden supporters van Feyenoord al aan om de wedstrijd tegen Feyenoord in het thuisvak bij te wonen. Dit is een positieve afsluiter voor Guus.”

Samen met zijn vriendje, die dinsdag loyaal was aan Guus en de wedstrijd ook in de bar keek in plaats van op Wembley, komt het zondag voor Guus alsnog tot zijn eerste uitwedstrijd als fan van PSV. Als kers op de taart nodigde PSV-hoofdsponsor EnergieDirect de jonge Eindhovenaar uit voor het thuisduel met sc Heerenveen op 24 november.