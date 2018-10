De hardcore fans gaan echt niet aan roetveegpieten doen

Het startsein voor een oer-Hollandse traditie, het zwartepietendebat, werd gisteren door de omroep NTR gegeven.



We mogen nu weer twee maanden bakkeleien over het uiterlijk van de kindervriend. Deze editie zal extra gevoelig zijn, omdat er in een verklaring viel te lezen dat de pikzwarte variant voorgoed verleden tijd is. In plaats daarvan krijgen we roetveegpieten, die alleen in kleding en kapsel van elkaar verschillen, voor de rest wordt de bende een uniform geheel.



De NTR zegt: ‘Wij maken het Sinterklaasjournaal voor heel Nederland en willen daarom dat zoveel mogelijk mensen zich aangesloten voelen bij de veranderingen.’ Wie gespecialiseerd is in statistisch onderzoek zou eens moeten bestuderen of deze stelling hout snijdt.



Het sentiment dat namelijk vooral heerst, is dat veel autochtonen, woonachtig in de periferie van Nederland, zich helemaal niet senang voelen bij de aangekondigde maatregel.



