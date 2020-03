De hele dag op elkaars lip: ‘Bij sommige gezinnen kan de boel flink escaleren’

Nederlands echtpaar in kritieke toestand op Tenerife: ‘Mijn moeder kreeg geen lucht meer’

18:00 Wie heeft er contacten op Tenerife? Deze dringende oproep doet de 27-jarige Stefan Meun uit Urk. Zijn ouders liggen beide in kritieke toestand in een ziekenhuis op het Canarische eiland, zonder schone kleding en andere basisbehoeften. De familie zit met de handen in het haar en maakt zich met de dag meer zorgen. ,,Mijn moeder is verward, ze zei dat ze nu in een soort kelder zit.’’