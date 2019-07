De hijgerige berichtgeving rond de hitte-hysterie stoorde me een beetje

Aantal kinderont­voe­rin­gen vanuit of naar Nederland fors gedaald

5:02 Het aantal kinderontvoeringen vanuit of naar Nederland is vorig jaar voor het eerst in vier jaar gedaald, met 23 procent. Dat meldt het Centrum Internationale Kinderontvoering. Het aantal ontvoerde kinderen nam af van 288 in 2017 naar 221 vorig jaar. Ook het aantal kinderen die dreigden te worden ontvoerd nam af, van van 488 naar 287.