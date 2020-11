De Hollandse running mate is een povere manier om de nummer twee meer gewicht te geven

Jan (73) dacht in Arnhem af te spreken met een 15-jarige jongen, het werd hem fataal

14 november Wat begon met een chatbericht, mondde uit in de dood van de 73-jarige Jan uit het Arnhemse Spijkerkwartier. Diverse tieners werden opgepakt voor het geweld, een emotionele herdenking in de wijk volgde. Een terugblik op een drama dat voorlopig nog niet ten einde is.