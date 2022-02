De hond als flexitariër: Nederlands bedrijf maakt duurzame hondenbrokken van insecten

,,Verandering is voor veel mensen niet makkelijk. Dat zie je ook met de discussie omtrent klimaat. Mensen willen liever niet stoppen met vlees eten of hun vliegvakantie schrappen", legt Teds-oprichter Gijs van Maasakkers uit. ,,We willen hondeneigenaren laten zien dat het anders kan.”



Van Maasakkers ontwikkelde de hondenbrokken samen met Jimme Slippens. De twee waren al meerdere jaren actief op het gebied van duurzame voeding, maar dan voor mensen. ,,Ik heb zelf een hond", zegt Van Maasakkers. ,,We zagen dat er bij diervoeding nog weinig gebeurt op het gebied van duurzaamheid.”



Minder CO2

Insecten zijn volgens Van Maasakkers een handige oplossing: wél de eiwitten uit dierlijke voeding, maar duurzamer dan regulier vlees. ,,Het is een optelsom. Ten eerste: insecten zijn erg efficiënt in omzetten van voedsel naar proteïne. Ten tweede: je hebt veel minder ruimte nodig.” De gebruikte insecten komen bovendien van Nederlandse bodem: ze zijn afkomstig van het bedrijf Protix, dat gevestigd is in Bergen op Zoom. Een laatste voordeel, zegt Van Maasakkers, is dat insecten kunnen worden gevoed op reststromen uit de voedingsindustrie. ,,Bijvoorbeeld grote restaurantketens die veel aardappelen gebruiken. De schillen kunnen hiervoor worden gebruikt.”

Volledig scherm Het hondenvoer van Teds bevat geen vlees. © Getty Images/Uppercut RF

Wouter Hendriks, hoogleraar diervoeding aan de Universiteit Utrecht, heeft daar wel een kanttekening bij. Want, zegt hij: Protix gebruikt reststromen die ook geschikt zijn als diervoeding voor bijvoorbeeld varkens. ,,Andere bedrijven zijn bezig met supermarktafval, dat niet aan andere dieren gevoerd mag worden. Daar zitten bijvoorbeeld verpakkingen in. Als je dát gebruikt, ben je écht goed bezig.”

Al met al levert de verschuiving van hondenvoer afkomstig van vlees naar voer gebaseerd op insecteneiwit volgens Teds op jaarbasis een CO2-besparing op van 5 kilogram per hond. Hoe zit het met de duurzaamheid van de héle productieketen? Van Maasakkers: ,,We zeggen nog niet dat we CO2-neutraal zijn. Maar we stoten nu al 85 procent minder uit dan het beste alternatief, Kipster.”

De hond als flexitariër

Met Teds kan ook de hond ‘flexitariër’ worden, zo betoogt het bedrijf. Je bent een flexitariër als je minstens 1 dag per week geen vlees, vis, vleeswaren of vleessnacks eet. Maar in hoeverre kán een hond eigenlijk zonder vlees? Is het een carnivoor (vleeseter) pur sang, of is het inmiddels meer een omnivoor (alleseter) geworden?

Hendriks is resoluut: een hond is een échte carnivoor. Wel heeft een hond wat je noemt een ‘flexibeler metabolisme’. Dat betekent dat de bandbreedte voor hondenvoer breder is: je kunt lager gaan met bepaalde nutriënten. ,,Een wolf heeft periodes van feest en van honger gehad. Een hond kan 115 dagen zonder voer.”

Volledig scherm De hond: geen omnivoor, maar een echte carnivoor. © Getty Images

Voor een hond kún je dus ook geschikt voer maken met uitsluitend plantaardige materialen, zegt Hendriks, dit in tegenstelling tot de kat. ,,Je moet de hond de juiste hoeveelheid voedingsstoffen bieden. Dat kun je vanuit een groot aantal ingrediënten doen. Of dat nu plantaardig is, van vlees of insecten: het gaat om de voedingsstoffen.”

Voor de ontwikkeling van Teds werkte het bedrijf samen met een team voedingsdeskundigen. Het voer bestaat voor 21 procent uit gedroogde insecten. ,,Dat is aardig hoog", zegt Hendriks. ,,Naarmate je meer van één ingrediënt toevoegt, is de kans op negatieve effecten groter.” Bovendien is bij nieuwe ingrediënten minder goed bekend hoeveel té veel is. Zo heeft de black soldier fly, die voor de brokken gebruikt wordt, net als andere insecten een exoskelet. ,,Daarin zit chitine, dat een immuunreactie kán veroorzaken.” Maar, nuanceert Hendriks: ,,Wolven en katten eten wel insecten, dus is het een natuurlijk onderdeel van hun dieet.”

Uitbreiding

De verkoop van de vleesloze hondenvoeding start met een pilot in 45 vestigingen van Pets Place, en kan ook via de site van de dierenwinkelketen worden besteld. Het is de bedoeling om de nieuwe lijn naar verloop van tijd uit te rollen bij alle 175 verkooplocaties. ,,We merken dat mensen steeds kritischer worden op het voer van hun huisdier”, vertelt Ard Malenstein, ceo van IJsvogel Retail waartoe Pets Place behoort.

Volgens hem neemt de vraag naar duurzame diervoeding toe. Ook Van Maasakkers ziet in het product een gat in de markt. ,,Als je kijkt naar cijfers in Nederland, dan noemt 46 procent van de bevolking zichzelf flexitariër. Zij minderen bewust met vlees eten.”

Teds is nog maar nét gelanceerd of er zijn al plannen voor uitbreiding van het assortiment. Voor welk dier, dat is nog niet zeker. ,,Een kattenlijn zou een goede toevoeging zijn. Een kat is een carnivoor, dus heeft echt vlees nodig om verantwoord te kunnen leven. Dat matcht goed met een product met insecten, in plaats van plantaardige alternatieven.”

Hoe zit het eigenlijk met de eigen hond van Van Maasakker, is die al aan de Teds? ,,,Ja, vanaf de allereerste productie. Ik denk dat mijn hond het nu ongeveer twee maanden eet. Ik zag geen verandering. Het was een goede eter, en dat is ze nog steeds. Het is een blije klant.”

Volledig scherm Het nieuwe hondenvoer van Teds. © Teds