De jacht op de bombriefmaker: elk detail kan naar de dader leiden

Explosies bij bedrijven in Amsterdam en Kerkrade, vermoede­lijk door bombrieven

9:14 In een postkamer van een bedrijfspand aan het bedrijventerrein Bolstoen in Amsterdam heeft vanochtend even voor 8 uur een explosie plaatsgevonden, vermoedelijk veroorzaakt door een bombrief. Er zijn geen gewonden. Ongeveer een half uur later volgde er een explosie in een postsorteerbedrijf in Kerkrade. Ook hier raakte niemand gewond. Het is nog onbekend of er een verband is met de ontploffing in Amsterdam.