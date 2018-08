De Johnsons ook in Amerika niet veilig voor vervolging in zaak Ivana Smit

Het echtpaar Alexander en Luna Johnson, betrokken bij de zaak van het in Maleisië overleden Nederlandse model Ivana Smit, is ook in Amerika niet veilig voor eventuele strafvervolging. Er bestaat een uitleveringsverdrag en ook kan het stel in Amerika vervolgd worden voor de dood van Ivana.

Vanmorgen werd bekend dat het Amerikaanse echtpaar morgen niet komt getuigen in de rechtszaak rond de dood van het 18-jarige model Ivana Smit in Kuala Lumpur. De Johnsons waren opgeroepen als getuigen en zijn officieel nog geen verdachten. Maar hun advocaat maakte bekend dat ze zelf niet zullen komen.

Ivana Smit viel in december 2017 van het balkon van een hotel in de Maleisische hoofdstad, nadat zij op de kamer van de Johnsons feest had gevierd. De familie van Ivana gelooft niet dat dat een ongeluk was en vermoedt dat het Amerikaanse echtpaar iets met haar dood te maken heeft.

De Johnsons zijn opgeroepen als getuigen maar hebben gezegd niet te komen. Waar het echtpaar is, is onduidelijk, maar waarschijnlijk naar Amerika. Alexander Johnson is Amerikaan, zijn vrouw komt oorspronkelijk uit Kazachstan.

Uitlevering

Ook in Amerika zijn de Johnsons niet veilig voor vervolging. Volgens Geert-Jan Knoops, strafrechtadvocaat en hoogleraar internationaal strafrecht, bestaat er tussen de VS en Maleisië sinds 1997 een uitleveringsverdrag. ,,Op grond daarvan kunnen beide staten aan elkaar verzoeken om uitlevering van verdachten van strafbare feiten. Wel moet het gaan om een delict waar wettelijk minimaal een jaar gevangenisstraf op staat. Moord en doodslag zijn dus strafbare feiten waarvoor in beginsel kan worden uitgeleverd.''

Het verdrag bevat in geen verplichting tot uitlevering. Amerika kan uitlevering in principe weigeren. Mocht dat het geval zijn, kan Maleisië de VS vragen zélf het echtpaar Johnson te vervolgen. ,,Maar dat kan alleen op verzoek van de Maleisische autoriteiten,'' zegt Knoops.