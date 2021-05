De Jonge: ‘Donor krijgt meer te zeggen over gebruik lichaamsmateriaal’

Twee jaar later praat traumachi­rurg over tramaan­slag: ‘Marijn, meekomen. Schietpar­tij in Utrecht’

18 maart Het is vandaag twee jaar geleden dat traumachirurg Marijn Houwert (39) de slachtoffers van de Utrechtse tramaanslag een voor een zag binnenkomen in het calamiteitenhospitaal van het UMC Utrecht. In zijn boek Zorg voor je mensen schrijft hij over zijn vak, over casussen die hem bijblijven, over de tramaanslag. „Die dag komt het dichtst bij oorlog van alles wat ik tot nu toe in mijn zeer beschermde leventje heb meegemaakt.”