De Jonge weet duidelijk niet dat ze in verzorgingshuizen al uren vergaderen over de kerstversiering

Hugo de Jonge is een opgewekte vent. Een aanpakker, een doordouwer. Van dat Rotterdamse ‘niet lullen maar poetsen’. In deze pandemie lijkt hij telkens uit te gaan van het meest positieve scenario denkbaar. Als niemand gelooft dat het kan, dan roept Hugo dat het gaat lukken. Waarom? Omdat de kiezers liever hoop hebben dan een realistisch beeld van de werkelijkheid?



Zo had Hugo bedacht dat we vanaf 4 januari wel zouden kunnen beginnen met vaccineren. De eerste vaccins lijken er dan te zijn, het RIVM heeft extra koelkasten besteld waar ze in bewaard kunnen worden. Nu nog een paar vrachtwagens die met de vlam in de pijp door Nederland rijden en we zijn er. Dan kunnen de bewoners uit de verpleeghuizen en de gehandicapten hun prik krijgen.