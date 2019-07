‘De katholieke kerk heeft de laatste decennia een bedenkelijke reputatie opgebouwd’

De mediagenieke pastoor Pierre Valkering is ontslagen door het bisdom. Hij maakte eerder dit jaar bekend dat hij homoseksueel was. De ontboezeming stond in een boekje waarin we ook konden lezen over zijn pornoverslaving en frequente bezoekjes aan darkrooms.



Hoewel de kerk zich graag laat voorstaan op zaken als naastenliefde en barmhartigheid, mag de beslissing van het parochiebestuur geen verrassing heten: in de functieomschrijving van Valkering staat dat hij celibatair moet leven, iets wat hij kennelijk niet waar kon maken.



Hij had in de nasleep van zijn boek, toen de storm was gaan liggen, plechtig beloofd dat hij aan zijn ongewenste voorkeuren zou werken, maar die toezegging mocht dus niet baten.