De kernwapenwedloop uit de Koude Oorlog is helemaal terug

Vermiste Leo (67) zat 26 uur vast op invaliden­toi­let

5 februari De als vermist opgegeven gehandicapte Hagenaar Leo de Ron (67) zat ruim 26 uur lang klem in het invalidentoilet van verpleeghuis Nieuw Berkendael in Den Haag. Verplegend personeel, familie en de recherche rukten uit om de jasloze man in gure weersomstandigheden te zoeken, maar vonden de 67-jarige pas 26 uur later op de koude vloer van het woonzorgcentrum.