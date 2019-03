De King of Pop boycotten, dat lukt niet

NH Radio boycot de muziek van Michael Jackson. Dit gebeurt naar aanleiding van de documentaire Leaving Neverland, die vrijdagavond door de VPRO wordt uitgezonden. De docu is het vier uur durende verhaal van twee mannen die vertellen in hun jeugd door Michael Jackson te zijn misbruikt. Het verhaal is zo overtuigend en de details zo gruwelijk dat menig recensent al schreef over de innerlijke worsteling die volgt na het zien van de documentaire. Je wilt het niet geloven, maar het is erg moeilijk het verhaal niét te geloven. Bij alle geruchten van kindermisbruik, die de afgelopen jaren al rondgingen, kon de echte fan Michael nog het voordeel van de twijfel geven. Dat schijnt na het zien van deze docu niet meer te kunnen.



Maar het gaat over Michael, die briljante King of Pop, die de hele muziekindustrie beïnvloedde. Hoe ga je na dit nieuws om met zijn muzikale erfenis? Kevin Spacey werd na vermoedens van ontoelaatbaar gedrag uit House of Cards geschreven. Dat was misschien lastig voor de grootste fans van Frank Underwood, maar de serie ging wel gewoon door. En het omzeilen van werk van Bill Cosby blijkt na zijn vrouwenmisbruik ook niet zo’n grote opgave.