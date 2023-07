De kippen mogen naar buiten: minister trekt ophokplicht pluimvee grotendeels in

Reacties op storm Poly: ‘Timmermans omarmt over de rug van slachtof­fer klimaatver­an­de­ring als oorzaak’

‘Het geeft mijns inziens daarom geen pas om direct op deze manier je gelijk te halen. Zorgelijk, deze manier van publiciteit zoeken. We kennen inmiddels de details van de klimaatverandering’ en ‘Wat een groot schandaal dat de aardappelen uiterlijk op 1 oktober gerooid moeten zijn. Het is van de zotte dat een minister van Landbouw dit kan verzinnen. De boer heeft daar namelijk meer verstand van’: dit zijn enkele reacties van lezers bij het nieuws van de dag. Hieronder de lezersbrieven die in de krant van vrijdag 7 juli verschijnen. Je kunt zelf een reactie insturen via brieven@ad.nl.