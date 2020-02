De komende uren zal het leven van ‘patiënt nul’ tot in detail in kaart worden gebracht

Reeks huiszoekin­gen in Noord-Nederland: tien verdachten vast, politie schiet eentje in been

0:06 De politie heeft donderdagavond in Drachten een man in zijn been geschoten. Hij is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Het incident gebeurde op de Lavendelheide, tijdens de arrestatie van de man in verband met een lopend rechercheonderzoek.