De kosten voor een gehandicaptenparkeerkaart verschillen sterk per gemeente: hoe zit het in Gennep?

Heineken maakt bier vanaf januari meer dan 10 procent duurder, horeca vraagt ophelde­ring

Een biertje in de kroeg of restaurant wordt opnieuw een stuk duurder. Heineken heeft horecaondernemers gisteren laten weten dat per 1 januari de prijs gemiddeld met 10,7 procent gaat stijgen. Die komt bovenop een prijsstijging van 5,8 procent die in augustus al werd doorgevoerd. ,,We leven in ongewone tijden”, stelt de brouwer. De horeca-branche pikt het echter niet zomaar.

30 november