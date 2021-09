De laatste dagen van een tijdperk

Politici zouden het ‘een uitdagend project’ noemen. Mijn studerende dochter omschreef het als een ‘f*cking moeilijk jaar’. Met tien studiegenoten had ze de introductie van duizenden eerstejaarsstudenten in haar stad georganiseerd. In coronatijd. En nu was het klaar en af. Geen corona-uitbraak, iedereen er goed doorheen gekomen, op een paar brakke ochtenden na, neem ik aan. De voldoening en opluchting straalden terecht van hen af op het terras, waar nu ouders en bekenden met hen de goede afloop vierden.

Ik was er dus ook en we zaten aan tafels met maximaal vier mensen. ‘Meer niet, hoor’, kwamen ze steeds maar waarschuwend langslopen. En ik dacht: ach schatten toch, nog helemaal geconditioneerd!

Ze hadden natuurlijk volkomen gelijk. Officieel leven we nog in coronatijd. Maar als je om je heen kijkt is het of we allang voorbij de persconferentie zijn waar Rutte & De Jonge vertellen dat we de pandemie hebben overwonnen. Neemt u nog afstand, ziet u nog afstand? Draagt u nog, ziet u nog mondkapjes?

Ja, in de trein natuurlijk, maar daar begint handhaving een probleem te worden. In de tram, die gisteravond langs me reed, waren de kapjesdragers al in de minderheid. Van handhaving was geen sprake meer. In de supermarkt hoeft het mondmasker niet meer, is het volledig verdwenen. Maar ook de afstand, laten we eerlijk zijn. Mijn kapper, die een fraai plastic schermpje had, is weer blootshoofds. Dat mag, weet ik. Maar in deze stad, in deze wijk waar de percentages niet-gevaccineerden nog zeer hoog zijn; een klein beetje voorzichtigheid zou gepast zijn.

Zelfs in de apotheek zijn de mondkapjes weg. Nou, half. De apothekersassistenten achter de balie hebben een briefje op het raam opgehangen dat het niet meer verplicht is, maar dat ze het op prijs stellen als we er toch een dragen. Zijzelf doen dat namelijk wel. Niet zo’n gek verzoek: de apotheek is een plek waar zo’n virus nog wel eens binnenkomt. Maar van de klanten was ik de enige die ’m op deed. Ik bleef nog vijf minuten na mijn eigen visite proefondervindelijk onderzoek doen op het pleintje voor de zaak. Zonder resultaat. Als ik tot moraliseren werd gedwongen zou ik een beetje vermoeid en cynisch zeggen: netjes vragen helpt kennelijk niet. Maar dat wisten we eigenlijk al wel.

