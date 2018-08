De last minute is een stuk minder populair door hete zomer in eigen land

Nederlanders passen hun vakantieplannen aan door het zonnige zomerweer: er worden minder last minute reizen naar Zuid-Europa geboekt. Reisorganisaties als Neckermann Reizen, Sunweb en TUI melden dat er met name in de maanden mei, juni en juli minder belangstelling was voor vakanties naar het buitenland.

,,In vergelijking met vorig jaar zien we een behoorlijke afname van het aantal boekingen. Niet zo gek, want in mei is het mooie weer begonnen en daarna is het niet meer opgehouden", aldus woordvoerder Hanita van der Meer van Neckermann Reizen.



Ze zag deze week echter wel een kentering: ,,Opvallend is dat we de laatste dagen weer een stijging zien van de last minutes. De reden? We krijgen van onze klanten te horen dat de weersverwachting voor de langere termijn minder rooskleurig is, daarnaast merken mensen dat ze thuis niet echt het vakantiegevoel hebben en daarom toch weg willen. Sommigen verontschuldigen zich nu als ze een reis willen boeken. Alsof het een schande is bij mooi weer in eigen land naar het buitenland te gaan, dat vinden wij absoluut niet erg hoor".

Ook reisorganisatie Sunweb geeft aan dat de vraag naar last minute vakanties een stuk minder is dan andere jaren. ,,De boekingen liggen beduidend lager en dat zien we over de gehele linie terug. Het is niet specifiek dat bijvoorbeeld alleen Spanje of Turkije het minder doen, maar in zijn geheel loopt het achter", aldus woordvoerder Monique Kavelaars.

Ultra last minutes

Dat Nederlanders hun vakantieplannen aanpassen, blijkt ook uit een onderzoek van de ANWB. De bond legde aan drieduizend leden de vraag voor of het fraaie zomerweer aanleiding is om niet naar het buitenland te gaan, maar in Nederland te blijven.



,,Van de vijftienhonderd leden die reageerden, gaf 17 procent aan dat de vakantie naar het buitenland inderdaad is ingeruild voor een verblijf in eigen land. Daarmee laat dit onderzoek zien dat mooi zomerweer kan leiden tot een gewijzigde vakantiebestemming. Deze informatie is voor onze Alarmcentrale van belang in verband met het aantal hulpvragen dat we uit het buitenland kunnen verwachten", aldus ANWB-woordvoerder Annelies Tichelaar.

Nog niet voorbij

TUI meldt dat het zomerse weer vooral van invloed is op de zogeheten ultra last minutes. ,,Denk dan aan boekingen twee weken voor vertrek, die zijn minder populair dan anders. Maar het gros is al maanden geleden geboekt, nog voordat we merkten dat het hier zo lang mooi weer zou blijven", aldus Anke van Nieuwenhuizen namens TUI. Hoe groot de verschillen zijn, is overigens niet duidelijk. De reisorganisaties geven aan dat het nog te vroeg is de exacte verschillen met 2017 te noemen. ,,De zomer is nog niet voorbij."