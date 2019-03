De lente is begonnen: morgen 18 graden en zonneschijn tijdens vrijdagmiddagborrel

Morgen is het op sommige plaatsen ook bijzonder aangenaam zacht met maximaal 18 graden in het oosten van Noord-Brabant en Limburg. ,,Wel zien we in de vroege ochtenduren lokaal mist en lage bewolking, maar in de middag komt op veel plaatsen de zon tevoorschijn”, aldus Woei.

Het eerste weekend van de astronomische lente is echter minder zacht. Een storing trekt in de loop van de zaterdag van noord naar zuid over ons land. Woei: ,,De zachte lucht verdwijnt, want achter de storing draait de wind naar het noorden en met de noordenwind stroomt minder zachte lucht over Nederland uit.”

Lichte regen of motregen sluit ze niet uit, want er zijn overwegend veel wolken aanwezig. ,,Helaas maakt de zon weinig kans om door te breken op de zaterdag”, zegt Woei.

Kans op vorst

Quote Het is nog geen tijd om de bloemetjes buiten te zetten Diana Woei, Weerplaza Zondag maakt de zon meer kans. In de nacht naar zondag klaart het vooral in de noordelijke helft van de land flink op. De temperatuur pakt wel lager uit. Met name in de noordoostelijke provincies, zoals Drenthe en Overijssel, daalt het kwik tot net een graad boven nul op anderhalve meter hoogte, aan de grond is kans op een graadje vorst.



Zondag overdag zijn er eerst nog veel wolken in het zuiden van het land aanwezig. Ten noorden van de grote rivieren komt de zon vaker tussen de velden middelbare en hoge wolken door. Het wordt 11 of 12 graden. ,,Doordat er voor zondag meer zonuren in de verwachting staan dan zaterdag lijkt zondag de beste dag van het weekend”, vertelt de weervrouw.

Na het weekend

Na het weekend krijgen we op maandag te maken met flink wat wind. In de kustprovincies waait het vrij krachtig tot hard aan zee. Ook valt er vooral in de oostelijke helft van het land een enkele bui. De zon schijnt nu en dan tussen de wolkenvelden door. De middagtemperatuur ligt rond de normale waarde van 10 graden.