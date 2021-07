De man achter de bekende luchtreclame: ‘Zitten nu op zo'n 1500 vlieguren’

Van de Bunte is eigenaar van onder andere Van de Bunte Aviation, naar eigen zeggen het enige bedrijf in Nederland dat luchtreclames doet. Alle spandoeken die viraal gingen op sociale media komen dus van hem af. In 2014 is hij met niets begonnen, inmiddels lopen de zaken goed en heeft hij zelfs vier vliegtuigen. ,,Maar als het echt druk is kan ik met acht vliegtuigen vliegen, ik zeg nooit ‘nee’ wegens drukte.”