De man van 73 moorden

video Woede en ongeloof om uitspraak in docu over aanslag op Deventer op Stelten: ‘Bizar’

8:41 Verontwaardigde reacties vanuit Deventer op een opmerking in de documentaire 2Doc De Beveiligers, die woensdagavond werd uitgezonden. Tijdens een briefing met beveiligers van de Gay Pride in Amsterdam klinkt de volgende opmerking: ‘In Nederland hopen we nog steeds dat we niet degene zijn die als eerste een aanslag krijgen op de Gay Pride, laat het dan Deventer op Stelten zijn ofzo. Maar niet hier tijdens de Gay Pride'.