De Meest Harteloze Oplichter Ooit

Ik hoop echt dat het niet waar is. Ik hoop het zo. Ik hoop zo dat al die mensen hun geld krijgen, tot op de laatste cent. Maar feit is wel dat doneersite Dream or Donate niet meer ingeschreven staat bij de Kamer van Koophandel. De hele site is offline gehaald, net als de Facebookpagina. Op de site, waar particulieren geld kunnen ophalen voor bijvoorbeeld een experimentele behandeling tegen een ernstige ziekte, had nog heel wat doneeracties online staan, waarbij tienduizenden euro’s waren opgehaald.