De meesten snellen koppen en hup, daar gaan ze het stinkend lelijke riool in

Mag je nog wel alles zeggen wat je denkt? Dat is de vraag waar we ons weer over buigen nu er weinig nieuwe coronabesmettingen meer zijn, en de meeste ic’s leeg. En het goede nieuws is: dat mag. In tegenstelling tot knuffelen, daten, handen geven, dansen, zingen, aan de toog staan, meerdere seksbuddy’s hebben, reizen zonder mondkapje, reizen met een medisch mondkapje, naar het theater, een concert, een club of een festival gaan, een eindexamenfeest geven of een diploma uitreiken. Iedereen mag alles zeggen.